8 حفلات لـ«سينما الشعب» في الإسكندرية خلال عيد الميلاد.. اعرف المواعيد

أعلنت إدارة قصر ثقافة الأنفوشي، الذي يحتضن سينما الشعب في الإسكندرية، طرح فيلمين جديدين خلال فترة عيد الميلاد المجيد، وذلك بأسعار تذاكر مخفضة ضمن مبادرة «سينما الشعب» التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على دخول السينما بأقل تكلفة ممكنة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل ومواعيد حفلات لأفلام سينما الشعب في الإسكندرية خلال العيد، للتسهيل على الراغبين الحضور بحسب الإعلان الرسمي من قصر ثقافة الأنفوشي.

حفلات سينما الشعب في الإسكندرية خلال العيد

وتتيح سينما الشعب في الإسكندرية 8 حفلات سينما يوميا يتم خلالها عرض فيلمين خلال تلك الفترة، لاختيار الحفلة التي تناسب الجمهور، وهي كالتالي:

- فيلم شماريخ يُعرض في توقيتات 10 صباحا، و3 عروض مسائية هي 2 و6 و10.

- فيلم الاسكندراني يُرضه في توقيتات 12 ظهراً، و3 عروض مسائية هي 4 و8 و12 منتصف الليل.

سعر تذكرة سينما الشعب

وتبلغ قيمة تذكرة أي حفلة من تلك الحفلات قدرها 40 جنيها، وهو أقل سعر لدخول الأفلام بسبب المبادرة التي تستهدف تشجيع الأسرة المصرية.