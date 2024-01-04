مواعيد عرض فيلم «الإسكندراني» في «سينما الشعب».. التذكرة بـ20 جنيها

أعلن تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون بهيئة قصور الثقافة والمدير التنفيذي لمشروع «سينما الشعب» تفاصيل عرض فيلم «الإسكندراني»، في «سينما الشعب» بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة موضحًا مواعيد الحفلات وأسعار تذاكر الفيلم والتي تصل سعر التذكرة إلى 20 جنيهًا في بعض الحفلات.

وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح لـ «الوطن» أنَّه سيتمّ عرض فيلم «الإسكندراني» ابتداءا من اليوم 4 يناير 2024، تزامنًا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي، وسيعرض في مواقع سينما الشعب في كل من قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة طنطا بالغربية وقصر ثقافة العريش شمال سيناء وقصر ثقافة كفر الشيخ.

الحفلات الصباحية:

سعر تذاكر الحفلات الصباحية 20 جنيهًا (ما عدا الجمعة والسبت)

من 10 صباحا: 12 ظهرًا.

من 12 ظهرًا: 3 مساءا.

الحفلات المسائية

أسعار تذاكر الحفلات المسائية 40 جنيهًا.

من 3 مساء: 6 مساءا.

من 6 مساء: 9 مساءا.

من 9 مساء : 12 صباحا.

فيلم الاسكندراني:

وفيلم «الإسكندراني» تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة نخبة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي منهم الفنانة زينة وعصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد، وإخراج خالد يوسف.