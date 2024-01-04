أماكن «سينما الشعب».. سعر التذكرة 20 جنيها

تتوسع وزارة الثقافة، في افتتاح المواقع التابعة لها ضمن مشروع «سينما الشعب» لتقديم أحدث عروض الأفلام بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيهًا في الحفلات الصباحية ولا تتجاوز 40 جنيهًا، ويأتي ذلك في إطار عمل الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية بنشر مفردات الثقافة في مختلف الأقاليم سواء كان الكتاب أو المسرح أو السينما.

وقال عمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة لـ«الوطن»: يجرى تنفيذ مشروع سينما الشعب في مواقع قصور الثقافة في مختلف المحافظات ووصل عددها حاليا إلى 22 دار عرض سينمائي، ومن المقرر أن يتمّ التوسع في عدد دور العرض مع افتتاح مختلف المواقع.

أفلام سينما الشعب بـ20 جنيهًا

وتابع أنَّ ذلك بهدف تقديم أحدث عروض الأفلام السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة من بينها تذاكر بـ20 جنيهًا في الحفلات الصباحية في معظم الأيام وباقي الحفلات بسعر 40 جنيهًا للتذكرة، ويتم تقدم أحدث الأفلام في سينما الشعب، تزامنًا مع العرض التجاري في دور العرض لهذه الأفلام

ولفت إلى أنَّه يجرى حاليا عرض فيلمي «الإسكندراني، وأبو نسب، وشماريخ» وغيرها من الأفلام في هذه المواقع، مشيرًا إلى أنَّه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع سينما الشعب في 22 موقعًا تابعًا لهيئة قصور الثقافة.

أماكن سينما الشعب

- قصر ثقافة السينما بالقاهرة.

- قصر ثقافة روض الفرج.

- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

- قصر ثقافة الزقازيق.

- المركز الثقافي بكفر الشيخ.

- قصر ثقافة قنا.

- قصر ثقافة الأقصر.

- قصر ثقافة أسيوط.

- سينما هيبس بالوادي الجديد.

- قصر ثقافة الأنفوشي.

- المركز الثقافي في طنطا.

- سينما السادات بالمنوفية.

- قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

- قصر ثقافة دمنهور.

- مسرح 23 يوليو بالمحلة.

- قصر ثقافة شرم الشيخ.

- قصر ثقافة السويس.

- قصر ثقافة بورسعيد.

- قصر ثقافة العريش.

- قصر ثقافة الإسماعيلية.

- قصر ثقافة شبين القناطر.

- قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة.