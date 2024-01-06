الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024.. «جهزها قبل ما تروح المرور»

تعد رخصة القيادة من أهم الأشياء التي يحرص الراغبون في شراء سيارة على استخراجها، حتى يتمكنوا من القيادة دون التعرض للمسائلة القانونية، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة 2024، ليتمكنوا من تجهيزها قبل التوجه إلى وحدة المرور التابعين لها وفق محل الإقامة لاستخراج الرخصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024

وحددت الإدارة العامة للمرور المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة 2024، لمن تخطى 18 عاما، كالتالي:

- يتوجه المواطن إلى وحدة المرور التابع لها، ويقوم بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مع تقديم الأصل للموظف للاطلاع عليها.

- تقديم صورة من شهادة التخرج الخاصة بالراغب في الاستخراج مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

- تقديم نموذج رقم 256 الخاص بالتقديم على طلب رخصة قيادة خاصة، ويتم استيفاءه من إدارة المرور.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مقاس 4 × 6.

- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الخاص بصحة نظر الراغب في استخراج رخصة القيادة وأمراض الباطنة أيضا.

- لا بد من اجتياز الراغب في اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.