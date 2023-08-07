الحمولة الزائدة لسيارتك تعرضك لسحب رخصة القيادة.. خبير يوضح

الكثير من قائدي السيارات يتجهون إلى تحميل السيارة بعدد من الأشياء دون الانتباه عن الوزن الزائد وقدرة المحرك ونظام التعليق على تحمل تلك الأوزان، والتي تمثل خطورة على جميع أجزاء السيارة وتعرض من بداخلها للخطر، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في السطور التالية مخاطر الحمولة الزائدة لسيارتك أثناء السفر.

حمولة سيارتك أثناء السفر تعرضك للغرامة

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري في حالة تجاوز الحمولة المقررة للسيارات النقل الثقيل والنقل بالمقطورة والنقل المتوسط والنقل الخفيف حسب الحمولة المقررة في دفتر السيارة وأيضا البروز يعاقب قائد السيارة بسحب رخصة القيادة وتعليقها بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر وغرامة مالية حد تتضاعف الغرامة في حالة ارتكابها مرة أخرى في خلال 6 أشهر الأولى من ارتكاب المخالفة.

مخاطر تتعرض لها السيارة أثناء الحمولة الزايدة

وأوضح الخبير المروري لـ«الوطن»، أنه في حالة الحمولة الزايدة تتعرض السيارة لعدة مخاطر وهي عدم قدرة قائد السيارة في عجلة القيادة أيضا يؤدي إلى بطء السيارة أثناء السير مما يعوق الحركة المرورية وأيضا زيادة الحمولة يؤدي بالضعط على الاطارات أثناء السير مما يعرضها إلى التلف والانفجار أثناء السير وخاصة في حالة ارتفاع درجات الحرارة وسخونة الأسفلت.

وتابع: هذا بالإضافة إلى الحمولة الزائدة إذ تكون خطرا على السيارات الأخرى المارة بحارة الطريق إذ يمكن سقوطها بسهولة في حالة تعرض السيارة المحملة بالحمولة لأي موقف طارئ.