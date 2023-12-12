خطأ في اللوحة المعدنية يؤدي إلى إيقاف رخصة القيادة.. اعرف التفاصيل

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن قانون المرور حدد بعض الحالات تؤدي إلى إيقاف رخصة القيادة على المواطن أن يحذرها ويتجنبها المواطن.

إيقاف الرخصة لمدة 6 أشهر

وأوضح الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المرور يعاقب كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية بما يتسبب في عدم وضوحها، مثل طمسها على سبيل المثال، وتكون العقوبة في هذه الحالة غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 شهور.

وأضاف أن هذه الحالة واحدة من المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح بها وفقا لقانون المرور، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة تغيير لون اللوحة المعدنية، وفي هذه الحالة يتم تطبيق ذات الغرامة سالفة الذكر، ولكن تعد هذه المخالفة واحدة من المخالفات التي يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور.

غرامة تصل لـ2000 جنيه

وبالحديث عن المخالفات المرورية وعقوباتها، لفت الحديدي إلى أن انتهاء إيصال سحب الرخصة للتيسير يعاقب عليه الشخص بدفع غرامة تبدأ بـ1000 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، مؤكدا أنها واحدة من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور.