مخالفة مرورية تتسبب في سحب رخصة القيادة وتعرضك للحبس.. تجنبها

لاتزال الأخطاء التي يرتكبها قائدو السيارات أثناء سيرهم على الطرق السريعة، تتكرر بعض الأوقات ظنًا منهم الهرب من الحملات المرورية، فمنها طي اللوحة المعدنية وطمس اللوحة المعدنية عمدا، في ظل تواجد رادارات حديثة أصبحت بالمرصاد لكل من لا يلتزم بتعليمات وإرشادات المرور.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مخالفة مرورية تتسبب في سحب رخصة القيادة وتعرضك للحبس ولا يجوز التصالح الفوري عليها.

مخالفة مرورية تتسبب في سحب رخصة القيادة

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه نظرا لما قامت به الدولة من استحداث طرق جديدة وتطوير الطرق القديمة ونشر أجهزة ردارات حديثها لضبط كافة أنواع المخالفات دون تدخل العنصر البشري ونظرا لتشديد العقوبات لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط ايقاع حركة سير السيارات والحد من الحوادث المرورية فقد تلاحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض قائدي السيارات ومالكي السيارات وهي نسبة قليلة جدا بطي اللوحة المعدنية وطمس اللوحة المعدنية عمدا مما يعرضهم لمساءلة قانونية.

العقوبة المنتظرة

وأوضح الخبير المروري لـ«الوطن» أن تلك جنحة مرور طبقا للمادة 74 فقرة 2 من قانون المرور والعاقب لمالك السيارة لسحب رخصة القيادة والتسيير وتعليقها بحد أدنى 3 أشهر، وحد أقصى 6 أشهر وغرامة مالية، والحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين أن العقوبة تتضاعف في حالة ارتكابها مرة أخرى في خلال 6 أشهر الأولى من ارتكاب المخالفة ولا يجوز التصالح الفوري عليها.