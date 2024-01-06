«الطاروطي» مهنئا شيخ الأزهر بعيد ميلاده: «بارك الله في عمرك»

هنأ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في ذكرى ميلاده الـ78.

الطاروطي يوجه رسالة إلى شيخ الأزهر في ذكرى ميلاه

وقال الطاروطي في تصريحات لـ«الوطن»، إن تهنئته الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعد تهنئة من القلب في المقام الأول، كما أنها مصحوبة بأطيب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يبارك لنا في عمر شيخنا الجليل.

ندعو الله أن يجعل «الطيب» من الأزهر حصنًا

وتابع الطاروطي خلال تهنئة شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده: «ندعو الله عز وجل أن يجعل الدكتور أحمد الطيب من الأزهر الشريف حصنًا ووجهة مشرفة، تطل بها مصر على الدنيا بكل فخر واعتزاز، داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يبارك له في عمره».