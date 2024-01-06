شهادات رؤساء وملوك الدول عن شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده.. ماذا قالوا؟

لقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف العديد من الإشادات طوال تاريخه الدعوي باعتباره حامل لواء الوسطية والتيسير بما ينفع الناس ويحقق مصالحهم، كما أنه رجل مُحب للسلام حسبما وصفه العديد من قادة الدول العربية والأروربية.

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر

واستعرض الأزهر الشريف في فيديو له شهادة ملوك ورؤساء بعض الدول حول شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده العام الماضي، تحت عنوان: «قالوا عن الإمام».

الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا:

يمثل رمزا كبيرا للحوار والسلام في العالم وصورته مع بابا الفاتيكان أسقطت الكثير من الحواجز والجدران.

رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف

رجل سلام وكلمته في مؤتمر قادة الأديان شكلت دفاعا قويا عن الإسلام وعن براءته من تهمة الإرهاب.

الرئيس البرتغالي مارسيليو دي سوزا

قائد ديني عظيم يدعو دائما للتسامح والسلام ويخفف كثيرا من الضغط على الساحة العالمية وزيارته للبرتغال تمثل رسالة سلام وانفتاح على الآخر

الرئيس الإندونيسي جوکو ویدودو

لقاء فضيلة الإمام الأكبر قبل نحو عام ونصف شكل فرصة ثرية أتاحت لي التعرف عن قرب على فكر فضيلته الوسطي، واهتمامه العميق بدعم قيم المواطنة والتعايش والحوار، وهي القيم التي نحتاج لترسيخها كي تحصنهم من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند

إننا لا ننسى مواقفكم الشجاعة التي لم تتوانوا عن اتخاذها للدعوة إلى احترام كل إنسان بغض النظر عن اختلاف ثقافاته أو معتقداته، ولقد جاء لقاء السلام بين الأزهر والفاتيكان (يونيو 2016) في توقيت هام للغاية للتأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الأديان والعيش المشترك، وإنني لأعرب عن تقديري الشخصي الفضيلة الإمام على هذه الخطوة المهمة. من أجل حياة أفضل للبشرية جمعاء.

ملك البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

الجولات الخارجية التي يقوم بها شيخ الأزهر من شأنها أن تسهم بشكل كبير في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام ونعتز بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف ورجاله في رعاية المنهج الوسطي في ساحة الفكر الإسلامي الداعي للاعتدال فالأزهر الشريف كان وسيظل منارة للوسطية والتسامح والاعتدال