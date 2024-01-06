14 عاما على كرسي المشيخة.. أبرز تكريمات شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده

يعد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والإسلامي، وحصل على العديد من التكريمات والأوسمة خلال حياته التي وهبها للعلم بعدما قضى 14 عاما على كرسي مشيخة الازهر الشريف، ليحتفل اليوم بذكرى ميلاده الـ78.

أبرز تكريمات شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها شيخ الأزهر في ذكرى الاحتفال بذكرى ميلاده، وذلك على حسب ما جاء في المركز العالمي للفتوى وهى كالتالي:

- في عام 2003 تسلم الددكتور أحمد الطيب «جائزة الشخصية الإسلامية» التي حصل عليها من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

تكريمات شيخ الأزهر

- حصل شيخ الأزهر في عام 20225 على العديد من الجوائز من بينها جائزة «وسام الاستقلال من الدرجة الأولى» و«شهادة العضوية في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي» وذلك لجهوده الحثيثة في شرح الدين الإسلامي الوسطي.

- في عام 2013 حصل على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وجائزة «شخصية العام الثقافية».

- في عام 2016 حصل على شخصية العام من دولة الكويت، ووسام دولة الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة

- في عام 2018، حصل على جائزة وسام السجل الأكبر من جامعة «بولونيا» الإيطالية

حصل على 6 شهادات دكتوراة فخرية من عدد الجامعات حول العالم

- في عام 202 حصل على لقب الشخصية الإسلامية الأولى من دولة ماليزيا