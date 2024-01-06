رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

14 عاما على كرسي المشيخة.. أبرز تكريمات شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:11 ص | السبت 06 يناير 2024
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

 يعد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والإسلامي، وحصل على العديد من التكريمات والأوسمة خلال حياته التي وهبها للعلم بعدما قضى 14 عاما على كرسي مشيخة الازهر الشريف، ليحتفل اليوم  بذكرى ميلاده الـ78.

أبرز تكريمات شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها شيخ الأزهر في ذكرى الاحتفال بذكرى ميلاده، وذلك على حسب ما جاء في المركز العالمي للفتوى وهى كالتالي:

- في عام 2003 تسلم الددكتور أحمد الطيب  «جائزة الشخصية الإسلامية» التي حصل عليها من  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

تكريمات شيخ الأزهر 

- حصل شيخ الأزهر في عام 20225 على العديد من الجوائز من بينها جائزة «وسام الاستقلال من الدرجة الأولى» و«شهادة العضوية في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي» وذلك لجهوده الحثيثة في شرح الدين الإسلامي الوسطي.

- في عام 2013 حصل على  جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وجائزة «شخصية العام الثقافية».

- في عام 2016 حصل على  شخصية العام من دولة الكويت، ووسام دولة الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة

- في عام 2018، حصل على جائزة وسام السجل الأكبر من جامعة  «بولونيا» الإيطالية

حصل على 6 شهادات  دكتوراة فخرية من عدد الجامعات حول العالم 

- في عام 202 حصل على لقب الشخصية الإسلامية الأولى من دولة ماليزيا 

اقرأ المزيد:

مرصد الأزهر يحذر من أهداف الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى أوروبا

مرصد الأزهر: تحديد «العدل الدولية» جلسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي خطوة مهمة

 خطيب الجامع الأزهر: الله منح للإنسان الفرصة ليراجع نفسه ويتدارك الأخطاء

عضو «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الوفاء بالعهد من أساس الدين

الأزهر يعلن فتح باب التسجيل في «برلمان طلائع مصر» بالقليوبية

«الوطن» أول من نشرت قصته.. ويل سميث يرسل هدية لطالب الأزهر الغيني

رابط وخطوات التسجيل في «برلمان طلائع مصر» لطلاب الأزهر بالدقهلية
بقلم أحمد الشرقاوي