آلان ديلون يقاضي نجله ويتهمه بالتشهير.. أزمة تضرب عائلة النجم الفرنسي

عاد اسم النجم الفرنسي الشهير آلان ديلون على الساحة الإعلامية مرة أخرى خلال الساعات الماضية، حيث تمر عائلة الفنان العالمي بأزمة تصل إلى الاتهامات المتبادلة، وذلك بعدما قام «ديلون» مع ابنته أنوشكا، برفع دعوى قانونية ضد نجله الأكبر «أنتوني»، يتهمه فيها بالتشهير وذلك بعد حواره الأخير مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية، والتي قال فيها الأبن إن والده يعاني من الخِرف.

وكشف أنتوني نجل النجم آلا ديلون في حوار مع المجلة الفرنسية تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بسكتة دماغية في عام 2019، قائلا إن والده يجد صعوبة في تقبل حالته الصحية الضعيفة، وفقا لما نشره موقع «يورونيوز».

نجل آلان ديلون يكشف تفاصيل حالته الصحية

وأوضح: «هو لا يتحدث كثيراً، وهذا يتعبه أو يزعجه عندما نجعله يكرر الحديث لأن صوته لم يعد دائماً واضحاً أو مسموعاً، هو في حالة ضعف ولم يعد يتحمل رؤية نفسه على هذا النحو».

وتابع أنتوني في حديثه عن أخته غير الشقيقة أنوشكا: «لم تبلغني أختي وأخي أن والدي خضع ما بين عامي 2019 و2022، لخمسة اختبارات معرفية في سويسرا وأنه لم ينجح في أيا منهم».

آلان ديلون مصدوم من تصريحات نجله

وأثارت تلك التصريحات حالة واسعة من الغضب لدى النجم الفرنسي آلان ديلون البالغ من العمر 88 عاما، وفي غضون ساعات من النشر، أصدر «ديلون» ردًا قويًا من خلال محاميه كريستوف أييلا، إن الممثل صُدم بشدة من الضجة الإعلامية التي سببها ابنه أنتوني، وسيقدم شكوى قانونية ضده.

وتابع المحامي: «لا يستطيع ديلون تحمل عدوانية ابنه أنتوني الذي يقول له باستمرار إنه مصاب بالخرف، ولديه هدف واحد فقط، وهو الإضرار بسمعة ابنته أنوشكا والعلاقة الفريدة التي تربطه دائمًا بها».