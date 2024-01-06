عضو بـ«مستقبل وطن»: دعم الرئيس السيسي للرياضيين أسهم في تحقيق إنجازات دولية

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حققت طفرة في الملف الرياضة وشؤون الشباب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في دعم الرياضيين ودعم زيادة مكافآت الرياضيين، خاصة الفائزين بالميداليات في البطولات الدولية، ما أسهم في تحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

الكاراتيه والإسكواش والسلاح

وأوضح «فريد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرياضات الفردية شهدت دعما كبيرا وتم الاهتمام بالألعاب الفردية، مثل الكاراتيه والإسكواش والسلاح والسباحة، مما أدى إلى تحقيق مصر العديد من الميداليات في هذه الألعاب في البطولات الدولية، لافتا إلى أن مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الدولية، مثل بطولة العالم لليد 2021 وبطولة العالم للإسكواش 2022، مما ساهم في الترويج للرياضة المصرية على المستوى العالمي.

الاهتمام بالرياضيين من ذوي الهمم

وأكد عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاهتمام بالرياضيين من ذوي الإعاقة أمر مهم حدث في مصر، فقد وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم لهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، إضافة لحجم الإنشاءات الرياضية غير المسبوق وكذلك المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.