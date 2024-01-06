إحالة 7 أطباء وفني معمل إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في الدقهلية

قاد اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، حملة تفتيشية مفاجئة على مركز طب الأسرة بقرية بهوت، لمتابعة مدى انتظام العمل بالمركز، والتأكد من تقديم كل الخدمات للمواطنين والمرضى على أكمل وجه، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة ويتبين أثناء الحملة غياب عدد من الأطباء وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين.

حملة تفتيشية مفاجئة على مركز طب الأسرة بقرية بهوت

وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، تم شن حملة تفتيشية بشكل مفاجئ وتم استهداف قرية بهوت وجرى عمل زيارة وجولة مفاجئة على مركز طب الأسرة بالقرية التابعة للمدينة وتفقد دفاتر وسجلات الغياب والحضور وتبين غياب 7 أطباء وفني وهم طبيب بشري واحد و6 أطباء أسنان وفني معمل، وجرى إحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق لتغيبهم عن أوقات العمل الرسمية دون أخذ إذن أو تصريح.

إجراء جولات تفقدية مفاجئة

وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، على المتابعة المستمرة لكل المصالح الحكومية وإجراء جولات تفقدية مفاجئة في الفترتين الصباحية والمسائية، وتحديدا للمستشفيات والوحدات الصحية والمرور الميداني للاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم أول بأول وتحسين من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.