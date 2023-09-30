مركز طب الأسرة ببني حميل بسوهاج يوفر خدمات لـ300 ألف نسمة ضمن «حياة كريمة»

أعدت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لأهالي قرية بني حميل، والقرى التابعة بمركز البلينا، بمحافظة سوهاج، مركزا لطب الأسرة.

وتم إنشاء المركز، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بسوهاج، والانتهاء من فرش وتجهيز المركز الجديد ببني حميل، ليخدم أكثر من 300 ألف نسمة.

مركز طب الأسرة بسوهاج

ويتكون مركز طب الأسرة بمركز بني حميل، وفقا لمبادرة «حياة كريمة» بسوهاج، من دور أرضي و2 علوي ويشمل الدور الأرضي عيادات لطب الأسرة، والأسنان، ومتابعة الحمل، للتطعيمات المختلفة، وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفين بالقرية، وصيدلية، ومغسلة.

محتويات وعيادات المركز

بينما الدور الأول بمركز طب الأسرة يشمل على معمل للطفيليات، وغرف لأخذ العينات، ومكتب صحة، و5 عيادات متخصصة وطب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة تنظيم أسرة ومشورة، وعيادة أمراض نسا وتوليد.

بينما يضم المركز خدمات السونار، وقياس مؤشرات الحياة، ومعمل دم، وقاعة تدريب، وقاعة للتثقيف الصحي، وعيادة أطفال.

فيما يضم الدور الثاني العلوي مكاتب إدارية، ومغسلة، وستديوهات، ومخازن، وغرفة لمدير المركز.

توفير سبل الراحة بالقرية

وقال محمد عمران، مواطن بالقرية، لـ«الوطن»، أن المركز وفر عليه الذهاب للمدينة بمسافة أكثر من نصف ساعة وتكلفة تتخطى 200 جنيه لسيارة مخصوص يمكنهم الذهاب اليه للفحص باي وقت باليوم خاصة حالات الطوارئ والولادة.

بينما تتابع مني علي، حملها بالمركز، مما أزال عنها عبء المتابعة مع طبيب خاص، والذهاب لمركز البلينا، خاصة في شهور حملها الأخيرة، مما جعلها تقدم الشكر للقيادة السياسية على توفير سبل الراحة بالقرية وتطوير حياتهم.