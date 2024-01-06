بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الدراسات الإسلامية بنين» في كفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ للعام الجامعى 2023 - 2024، والتي من المقرر أنّ تستمر حتي يوم الأحد 21 يناير الجاري.

تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية

وقام الدكتور محمد محمود الصفتي، عميد الكلية، باتخاذ كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، وتم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على الأطباء والممرضات بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وشدّد عميد الكلية على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حُسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شِدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

4800 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح الدكتور طلعت أبو حلوة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنّه يتقدم للامتحانات بجميع الشعب في الفصل الدراسى الأول عدد 4800 طالب، حيث يتقدم للامتحان 2121 طالب فب الفرقة الأولى مقسمين إلي 862 انتظام و1259 انتساب، كما يتقدم للامتحانات في الفرقة الثانية 1230 طالبا مقسمين إلي 442 انتظام و792 انتساب، وفي الفرقة الثالثة 782 طالب مقسمين إلي 311 انتظام و471 انتساب، وفي الفرقة الرابعة 663 طالب مقسمين إلي 337 انتظام و326 انتساب.

أما بالنسبة لشعبة الشريعة الإسلامية فيتقدم للامتحانات ما يقرب من 2123 طالب، في حين يتقدم لامتحانات شعبة أصول الدين ما يقرب من 2128 طالب، وفي شعبة اللغة العربية ما يقرب من 550 طالب.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي «اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وأصول الدين».