ضبط 42 منشأة طبية خاصة دون ترخيص في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن دسوق ومطوبس وسيدي غازي، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط غير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 42 منشأة طبية غير مرخصة

وقامت الحملة بالمرور على 94 منشأة طبية بدسوق، وتبين أنّ عدد المنشآت المرخصة 42 وعدد المنشآت غير المرخصة 39، وتم تحرير 13 محضر إثبات حالة، كما تم المرور على 16 منشأة طبية بمطوبس وتبين أنّ عدد المنشآت المرخصة 14 وغير المرخصة 2، كما تم المرور على 14 منشأة طبية بسيدي غازي، وتبين أنّ عدد المنشآت المرخصة 7 وغير المرخصة 7، وسيتم استصدار قرارات غلق المنشآت المخالفة والتي لم يتم ترخصيها، كما تم التشديد على ضرورة التعامل الصحيح مع النفايات الخطرة وتسلميها لأقرب محرقة.

حملات يومية على المنشآت الطبية الخاصة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية استمرار الحملات اليومية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات، ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع مفتشي الحملة بالمديرية، والمشاركين بها من مختلف الجهات المختصة، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.