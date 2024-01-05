«تضامن كفر الشيخ» تتلقى طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م، من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، وذلك حتى 16 يناير الجاري، على أن يتم إجراء الاختبارات، لاختيار من يقومون بالإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

تقديم طلبات الإشراف على حج الجمعيات بكفر الشيخ

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّه يجري تقديم طلبات الإشراف يدويًا لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني «من هنا»، ويتم استيفاؤه من المرشح ومرفق به كافة المستندات اللازمة للترشيح، والمتمثلة في «الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية، وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وبطاقة الرقم القومي، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو، وصورة لائحة النظام الأساسي للجمعية، والمستند الدال على سابقة الحج أو الإشراف، و2 صورة شخصية»، لافتة إلى أنّه من المقرر أنّ يجري إعلان أسماء كافة المرشحين المستوفين لمستندات التقديم، بعد علق باب التقديم بثلاث أيام.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وضعت ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، منها أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، مع التزامه بتقديم شهادة صحية من أحد المستشفيات الحكومية تثبت خلوه من الأمراض التي أقرتها تعليمات وزارة الصحة المصرية، كما أنّه لا يحق للمشرفين الذين تكرر مشاركتهم في البعثة الإشرافية عن آخر ثلاثة مواسم متتالية 2019 - 2022 - 2023 الترشح للبعثة الإشرافية لموسم 1445هـ - 2024م، فضلاً عن ضرورة تمتع المرشح بحسن السلوك والسمعة وعدم صدور أحكام قضائية ضده مثبتة بالفيش الجنائي، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي على الأقل مع تقديم ما يفيد ذلك، وأنّ يتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة المؤسسة القومية لتيسير الحج لوضع اختبارات المشرفين.

اختيار المشرفين طبقا لأعلى الدرجات

ويوجد لجنة مشكلة من الوزارة تتولى اختيار المشرفين طبقًا لأعلى الدرجات، وتخطر المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.

الجدير بالذكر أنّه قد جرى تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، إذ تُشكل البعثة الإشرافية لكل محافظة من ممثلي الجمعيات والجهة الإدارية، ويجب أن تُشكل البعثة ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات، بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد على 70%، والمشرفين الجدد بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 40 %، والأفضلية للأصغر سنًا وفقًا لنتيجة الاختبارات.