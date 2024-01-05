محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارعي النبوي والجمهورية بحي شرق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارعي «النبوي المهندس، والجمهورية» بحي شرق مدينة كفر الشيخ؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ويُعدان من الشوارع الرئيسة والحيوية بمدينة كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والجهاز المعاون له.

رصف شارع النبوي المهندس حتى ميدان سيدي قطب

وقال المحافظ، إنّ يجرى الانتهاء من رصف شارع النبوي المهندس حتى ميدان سيدي قطب، وجار استكمال أعمال رصف شارع الجمهورية، حتى ميدان الـ47، لافتًا إلى أنّه يُتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.