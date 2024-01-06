وزير الرياضة: استاد مدينة مصر الأولمبية من الجيل الخامس ويسع 92 ألف متفرج

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الاستاد الخاص بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، يسع 92 ألف مشاهد، وهو من الجيل الخامس على مستوى العالم، ويراعي به التصميم العالمي لإدارة الحشود الخارجية، وبه أماكن خاصة لركن 21 ألف سيارة، والأرضية من خامة الهايبر، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي الذي له مدة صلاحية طويلة وتكلفة صيانة أقل من المعتاد.

أضاف «صبحي» خلال جولة الرئيس السيسي، لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية: «المنتخب يستعد لكأس الأمم الأفريقية ويعسكر بمدينة مصر الألمبية، ويوم 10 الجاري يبدأ المنتخب الأولمبي استعداده لأولمبياد باريس، لمدة خمس أيام داخل المدينة».