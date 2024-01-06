رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الرياضة: استاد مدينة مصر الأولمبية من الجيل الخامس ويسع 92 ألف متفرج

كتب:

مريم جاد
01:52 م | السبت 06 يناير 2024
جولة الرئيس السيسي في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

جولة الرئيس السيسي في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الاستاد الخاص بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، يسع 92 ألف مشاهد، وهو من الجيل الخامس على مستوى العالم، ويراعي به التصميم العالمي لإدارة الحشود الخارجية، وبه أماكن خاصة لركن 21 ألف سيارة، والأرضية من خامة الهايبر، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي الذي له مدة صلاحية طويلة وتكلفة صيانة أقل من المعتاد.

أضاف «صبحي» خلال جولة الرئيس السيسي، لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية: «المنتخب يستعد لكأس الأمم الأفريقية ويعسكر بمدينة مصر الألمبية، ويوم 10 الجاري يبدأ المنتخب الأولمبي استعداده لأولمبياد باريس، لمدة خمس أيام داخل المدينة».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: «بذلنا جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية في مصر»

الرئيس السيسي للاعبي وجهاز المنتخب الوطني: «سعيد إني أشوفكم»

الرئيس السيسي يتفقد الصالة المغطاة بمدينة مصر الدولية الأولمبية

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.. بث مباشر

عضو بـ«مستقبل وطن»: دعم الرئيس السيسي للرياضيين أسهم في تحقيق إنجازات دولية
بقلم مريم جاد