السيسي للاعبي المنتخب: تأثيركم كبير على اللي بيتفرج عليكم.. حافظوا على صورة مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال زيارته معسكر المنتخب في «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس موجها حديثه للاعبين: «مش هنسى أبدا أشكر كل المحترفين في الأندية الأوروبية، ربنا يوفقكم في رحلتكم وتيجو بنتيجة تفرحنا، وكل سنة وأنتو طيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم، وخلو بالكم من بعض، وخلو عندكم إخلاص لبعض».

وأضاف: «ربنا يوفقكم، مبسوط إني شوفتكم، وكل المصريين بيتابعوكم كويس أوي»، موضحا: «أنتو ليكم تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليكم، وحجم الالتزام والسلوكيات الطيبة بيكون له تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج جوه وبره مصر، فحافظوا على الصورة دي تكون صورة جميلة ونقية وتعكس مصر وحضارة مصر».