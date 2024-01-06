«الأوقاف»: رفع الحد الأقصى للقرض الحسن إلى 20 ألف جنيه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من 10 إلى 15 ألف جنيه.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن فتح باب التقدم للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، ومن أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة للتقديم للقرض الحسن، وكان مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه.

شروط قرض الأوقاف

وأقرت وزارة الأوقاف مجموعة من الشروط للعاملين بالوزارة، منها:

- ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات، وأن يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، وعدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض