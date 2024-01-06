وزارة الأوقاف تعلن انضمام 363 مسجدا بسوهاج لمبادرة حصن طفلك بالقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انضمام 363 مسجدًا بسوهاج لمبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم

وتطلق وزارة الأوقاف مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وجاءت أسماء المساجد المشاركة في مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم بمحافظة سوهاج بعدد (363) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في المبادر إلى (5570) مسجدًا.

اسم المسجد والشيخ القائم عليه

1. المغايثة أخميم الشيخ/ محمود الديب علام حسين

2. العوايسة القديم أخميم الشيخ/ رشاد أبو الحسن دياب محمد

3. ناصر أخميم الشيخ/ التوني عبد الجابر محمد عبد الرحمن

4. الشيخ عبد الله أخميم الشيخ/ أحمد أبو الحسن عبد الموجود عيد

5. حسين حمادة أخميم الشيخ/ خلف ثابت محمود محمد عليو

6. الرحمن أخميم الشيخ/ عدلي عبد الراضي هريدي عبد القادر

7. نيدة القديم أخميم الشيخ/ عمر احمد محمد اسماعيل

8. الدرعين أخميم الشيخ/ محمد خيري إسماعيل

9. الهريف أخميم الشيخ/ أحمد محمد فرغل أحمد

10. أنس بن مالك أخميم الشيخ/ حمادة محمد خليفة

11. الأمير الشرقي ا-لسوق أخميم الشيخ/ خيري حامد بطيخ

12. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ نور الدين بهي الدين الأنصاري

13. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ أحمد أبو اليزيد عبد الحميد

14. العزيز الحكيم - عرابة أبو هب إدفا الشيخ/ حسين حسن عوض

15. آل جاد الله - أولاد نصير إدفا الشيخ/ عبد الحكيم محمد عبدالباري

16. خاتم المرسلين - نجع تمام إدفا الشيخ/ عبد العال عبد اللاه محمد

17. الشهداء - إدفا إدفا الشيخ/ عماد أحمد محمد عارف

18. أبو فرغل - نجع النجار إدفا الشيخ/ عماد الدين فاروق عبدالجواد

19. أنس بن مالك - غرب المنشاة أولاد سلامة الشيخ/ رأفت صلاح محمد

20. الفتح - غرب المنشأة أولاد سلامة الشيخ/ شعبان صابرعبد المنعم