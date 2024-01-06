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عاجل.. وسام أبو علي يهدي الأهلي صفقة أجنبية جديدة

كتب:

أحمد أبوالليل
03:12 م | السبت 06 يناير 2024
الأهلي

الأهلي

بات الفلسطيني الأصل الدنماركي الجنسية وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريس السويدي، قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد الاتفاق بينه وبين إدارة القلعة الحمراء على بنود التعاقد، ويتبقى فقط إعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيكون انضمام وسام أبو علي للنادي الأهلي ليس فقط إضافة قوية في خط هجوم القلعة الحمراء، وإنما سيمثل فائدة أخرى للنادي الأهلي بعيدًا عن الناحية الفنية.

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أول رد من نادي سيريوس السويدي على ضم وسام أبو علي للأهلي | عاجل
بقلم أحمد أبوالليل