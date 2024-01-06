عاجل.. الأهلي يوجه صدمة قوية لفريق صن داونز

مع تبقي أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وترقب الجماهير السمراء للحدث القاري الكبير، ما جعل الأنظار مسلطة على عدد اللاعبين المنضمين للمنتخبات من أندية القارة، والتي شهدت تفوقا طفيفا لصن داونز الجنوب أفريقي على النادي الأهلي في قائمة الفرق الأكثر تمثيلا بالبطولة، إلا أن «الأحمر» أحبط رقم بطل جنوب أفريقيا قبل انطلاق «كان 2023» بإنجاز فريد.

وسيكون فريق صن داونز داعمًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بـ11 لاعبا أغلبهم يظهرون مع منتخب جنوب أفريقيا في هذه البطولة القارية، فيما جاء عدد لاعبي النادي الأهلي الذين يشاركون بهذا الحدث 10 لاعبين ما يعني تفوق الفريق الجنوب أفريقي على الأحمر بلاعب أكثر.

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