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عاجل.. تطور مفاجئ بعد إصابة نجم الأهلي بمرض خطير

كتب:

أحمد خالد
01:01 م | السبت 06 يناير 2024
فريق الأهلي

فريق الأهلي

كشف مسؤولو النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحي لنائب رئيس النادي العامري فاروق، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية أدت إلى دخوله في غيبوبة حتى الآن، وحجزه بالعناية المركزة.

وأكد الموقع الرسمي للأهلي أن العامري فاروق خضع لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين لتحديد موقفه من السفر خارج البلاد لاستئناف برنامجه العلاجي.

وعرض مسؤولو الأهلي القرار على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات في أوروبا لبحث إمكانية سفر العامري فاروق للخارج دون التعرض لأي انتكاسة صحية.

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بقلم أحمد خالد