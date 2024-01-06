«المؤتمر»: اهتمام الدولة بتطوير محالج القطن يوفر فرص عمل للشباب

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اهتمام الدولة اهتمام الدولة بتطوير محالج القطن يستهدف تطوير الصناعات القطنية والغزل والنسيج.

صناعة الغزل والنسيج

وأوضح منصور، في بيان له، أن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد أن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النهوض بهذه الصناعة يسهم في توفير آلاف فرص العمل، أيضا جلب مزيد من العملة الصعبة في ظل مساعي الدولة لتعظيم قيمة احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي القطاع العام وصناعات الغزل والنسيج لزيادات صادرات هذه الصناعة وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.

محالج القطن وإعادة تأهيلها

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.

وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج .