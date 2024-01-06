رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الهلال الأحمر الدولي: مستشفيات غزة تتعرض لانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

نرمين عفيفي
03:36 م | السبت 06 يناير 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قالت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية، والنازحون يتعرضون لظروف قاسية، موضحة أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أضافت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الدولي يشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية.

أوضحت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن المستشفيات في غزة تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وشرحت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي أنه لا بد من توفير الحماية اللازمة للقطاع الطبي في غزة.

اقرأ المزيد:

مسلسل «حالة خاصة» يدعم غزة.. «خريطة فلسطين في الحلقة الأولى»

طلاب مدارس الغردقة يطلقون مبادرة «ومن أحياها» لدعم أطفال غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

«أونروا»: 90% من سكان غزة جرى تهجيرهم قسريا ويفتقرون للحاجات الأساسية

«بيت الزكاة»: الانتهاء من توزيع مساعدات القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة»
بقلم نرمين عفيفي