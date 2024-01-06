الهلال الأحمر الدولي: مستشفيات غزة تتعرض لانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي

قالت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية، والنازحون يتعرضون لظروف قاسية، موضحة أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أضافت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الدولي يشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية.

أوضحت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن المستشفيات في غزة تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وشرحت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي أنه لا بد من توفير الحماية اللازمة للقطاع الطبي في غزة.