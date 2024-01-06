«بيت الزكاة»: الانتهاء من توزيع مساعدات القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة»

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الانتهاء من توزيع القافلة الإغاثية الرابعة على النازحين في وسط قطاع غزة وجنوبه، والقافلة مكونة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية والمستلزمات المعيشية..

الأزهر يعلن الانتهاء من دخول القافلة الرابعة لقطاع غزة

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة والصدقات اليوم، أن القافلة التي دخلت الثلاثاء الماضي من ميناء رفح البري شارك في تجهيزها وفود شعبية من 70 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» لإنقاذ الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الدواء والغذاء وكافة مقومات الحياة.