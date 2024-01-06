«صحة المنوفية»: قافلة طبية أمام كل كنيسة في أثناء الاحتفالات

تقدم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، خدماتها من خلال القوافل المتنقلة والمبادرات الرئاسية، أمام الكنائس بالمحافظة في إطار احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، حيث يحتفل الأقباط في الكنائس الأرثوذكسية بالعيد، وسط ترابط بين المسلمين والأقباط واحتفالات في كل المحافظات.

احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، تخصيص فرق طبية وقوافل أمام كل كنيسة علي مستوي جميع مراكز ومدن المحافظة، وتشمل قويسنا وبركة السبع وتلا وشبين الكوم والسادات ومنوف وسرس الليان وأشمون والشهداء، تزامنا مع احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.

قوافل طبية أمام الكنائس أثناء الاحتفالات

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تمّ التأكيد على الأطقم الطبية أمام كل الكنائس بالالتزام بمعايير مكافحة العدوى والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ للتعامل في حالة أي طوارئ.

وأوضحت أنه تم رفع حالة الطوارئ في كافة المستشفيات والإدارات الصحية تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتأكيد توفر كل خدمات الطوارئ خلال فترة الاحتفالات، مشيرة إلى أن تم التوجيه بعمل حملات تفتيشية علي المطاعم والمحال التجارية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات التي يتم تقديمها خلال فترة الاحتفالات.