أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية

تواصل محافظة المنوفية جهودها للمشاركة بقوة في مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى جميع المراكز والمدن، في إطار توجيهات الدولة بتحقيق التوازن في الأسعار خاصة السلع الغذائية الأساسية، كما قامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين ولمواجهة جشع التجار.

أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم افتتاح 39 منفذا ثابتاً لبيع السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي تشمل مدن منوف، بركة السبع، تلا، الباجور، أشمون، الشهداء، سرس الليان، قويسنا، شبين الكوم، موضحاً أن الهدف هو توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 25%.

المرور على المنافذ يومياً للتأكد من الالتزام بالتخفيضات

وأضاف محافظ المنوفية، أنه وجه رؤساء المدن والجهات التنفيذية بالمرور اليومي على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتأكد من التزامهم بالتخفيضات المعلنة، ومُتابعة عمليات البيع والشراء والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات تموينية مكبرة ومكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمجازر بالتعاون بين كافة المديريات والوحدات المحلية، وتحرير محاضر فورية تجاه المخالفات التي يتم رصدها، والتأكد من عدم التلاعب في السلع الغذائية، مشدداً على استمرار الحملات التموينية المكثفة الفترة المقبلة.