زراعة 95 ألف فدان قمح في محافظة المنوفية حتى الآن

يواصل المزارعون في محافظة المنوفية، زراعة القمح تزامنا مع الأيام الأولى من شهر يناير 2024، ما يجعل المحافظة من أهم المحافظات التي تقوم بزراعة مساحة كبيرة من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

مساحة القمح المزروعة في محافظة المنوفية

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أن المساحة التي تم رصد زراعتها بالقمح حتى الآن في محافظة المنوفية بلغت 95 ألف فدان، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا زالوا يقومون بالزراعة في هذه الفترة بعد حصاد محاصيل أخرى من الأراضي.

حصر نهائي بالمساحات المزروعة بالقمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية يتم عملية حصر نهائي بالمساحة المزروعة والتي من المتوقع أن تزيد عن العام الماضي وتزيد عن 100 ألف فدان من القمح، موضحاً أنه يتم عمل متابعات وتوعية مستمرة للمزارعين في كل المراكز والقرى والتأكيد على أهمية زراعة محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الزراعية في مصر.

وأشار إلى أن إنتاجية محافظة المنوفية من محصول القمح مرتفعة، خاصة مع إجراء ندوات توعية للمزارعين والمرور على الأراضي الزراعية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين.