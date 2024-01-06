حكاية «بتبس».. قرية في المنوفية تصدر أشجارها إلى العالم

قرية بتبس في محافظة المنوفية المصرية، اشتهرت بزراعة الأشجار وبيع الشتلات الزراعية منذ عشرات السنين، حتى أصبحت الأشهر على مستوى مصر في هذا المجال، وتصدر منتجاتها إلى دول العالم، وخاصة الدول العربية والخليجية.

وقال المهندس حسن محرم صاحب مشتل بقرية بتبس، إن القرية هي الأهم في زراعة الشتلات الزراعية على مستوى الجمهورية، فلا يوجد بين أهلها إلا مستفيد من هذه المهنة.

تصدير الأشجار إلى الخارج

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التجار في القرية اتجهوا لتصدير كميات كبيرة من الشتلات بعد زيادة الطلب عليها من دول عديدة وأهمها الدول العربية.

وأكد «محرم» أن القرية تعمل في مختلف الشتلات من فواكه وخضروات، موضحًا أن السنوات الماضية جرى إضافة الأشجار الاستوائية بعد نجاح تجربة زراعتها في مصر وزيادة الإقبال على شرائها، مع تحقيقها مكاسب وأرباح كبيرة.

من جانبه، قال زكي الحلواني صاحب، مشتل بقرية بتبس بمحافظة المنوفية، إن القرية تهتم بزراعة شتلات الأشجار منذ عشرات السنين حتى أصبحت المورد الرئيسي لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتصدر لكثير من الدول العربية والأوروبية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القرية تهتم بزراعة كل أنواع الفواكه خاصة الموالح منها.

وأكد «الحلواني» أن النجاح الذي حققته القرية في زراعة الأشجار والشتلات جعل القرى المجاورة تتجه لنفس المهنة وأصبحت مصدر الدخل الرئيسي، مؤكدًا أن أسعار الأشجار والشتلات متفاوتة وتبدأ من أسعار منخفضة وصولا إلى أسعار كبيرة في بعض الأنواع خاصة أشجار النخيل والأشجار الاستوائية.