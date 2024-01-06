لحظة انفجار نافذة طائرة أمريكية وهبوطها اضطراريًا بمطار بورتلاند الدولي

في واقعة نادرة الحدوث، هبطت طائرة بوينج «737-9» تابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية، اضطراريًا في مطار بورتلاند الدولي، وذلك في مشهد أثار الرعب بين ركاب الطائرة، إلى جانب المخاوف بشأن سلامة الركاب، خاصة أن حوادث الطائرات زادت بشكل كبير في الأونة الأخيرة حول العالم.

تفاصيل هبوط طائرة اضطراريًا بسبب تحطم نافذة

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار بورتلاند، ما أدى إلى انخفاض الضغط في المقصورة، لكن الطائرة عادت بسلام دون سقوط ضحايا، إذ أظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم، قبل قرار الهبوط والعودة إلى المطار مجددًا، بحسب شبكة «سكاي نيوز» التي نشرت تفاصيل الواقعة.

هبطت الطائرة بسلام وعلى متنها 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا من أي نوع، لكن الحادث أثار ذعر الجميع، ما جعل الطاقم يحاول تهدئة الركاب، لحين هبوط الطائرة على المدرج بسلام.

شركة الخطوط الجوية ألاسكا، لم تلتزم الصمت، وقررت الحديث عن ملابسات الحادث وتفاصيل الواقعة، وذلك في بيان رسمي على لسان بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز.

وقال الرئيس التنفيذي، عبر البيان الرسمي: «بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتًا، لحين خضوع جميع الطائرات لصيانة قبل إعادة التشغيل».