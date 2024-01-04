خسائر فادحة للخطوط الجوية اليابانية بعد تحطم طائرة طوكيو.. كم تبلغ؟

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن خسائر تحطم طائرة طوكيو التي دُمرت بعد اصطدامها بطائرة أخرى على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو، قد تزيد عن 100 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

تفاصيل الخسائر البشرية

وأشارت الخطوط الجوية في تقريرها إلى نجاة جميع الركاب البالغ عددهم 379 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة، طراز JAL (9201.T) Airbus A350، والتي اشتعلت فيها النيران بالكامل، واستغرق إخمادها أكثر من 6 ساعات.

وتوفي 5 أفراد من طاقم الطائرة الأخرى، من أصل 6، وهي طائرة مساعدات تابعة لخفر السواحل، كانت في طريقها لإنقاذ المناطق المنكوبة بالزلزال على الساحل الغربي لليابان، وكان الطيار هو الناجي الوحيد من أفراد الطاقم.

خسائر كبيرة

وقدرت الخطوط الجوية اليابانية (JAL) خسائرها في الطائرة المنكوبة بحوالي 105 ملايين دولار، فيما أوضحت الشركة إن خسارة الطائرة سيتم تغطيتها من قبل شركة التأمين، مضيفة أنها تحصر تأثر أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وقالت مصادر إن شركة التأمين الأمريكية AIG وضعت وثيقة تأمين على الطائرة المنكوبة من جميع المخاطر، بقيمة 130 مليون دولار التي دمرها الحريق.