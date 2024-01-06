فصائل غزة: مقتل وإصابة 18 جنديا للاحتلال الإسرائيلي في معارك خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها تمكنت من تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوفه، بلغت 18 جندياً بين قتيل ومصاب، في المعارك الدائرة بمحيط مدينة خان يونس، جنوب القطاع، خلال الساعات القليلة الماضية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

الفصائل تتصدى لقوة إسرائيلية في «بني سهيلا»

ووفقًا لمنشور نشرته الفصائل الفلسطينية عبر حسابها على منصة «إكس»، ونقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، فقد تمكن مقاتلوها من استهداف قوة إسرائيلية مشاة، مكونة من 8 جنود من «النقطة صفر»، وقتلوا جميع أفرادها، بعد أن وقعوا في كمين محكم، وسط منطقة «بني سهيلا»، بعد عودتهم من خطوط القتال في شرق خان يونس.

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أن مقاتليها نجحوا في التسلل إلى أحد المنازل، كان يتحصن به عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس، حيث قاموا بوضع فوهة البندقية في ظهر أحد جنود الاحتلال وقتله، وتلا ذلك اشتباك مع بقية أفراد القوة، باستخدام الأسلحة والقنابل اليدوية.

تبادل إطلاق النار بين الفصائل وجيش الاحتلال

وذكرت الفصائل بأن مقاتليها تمكنوا، في وقت سابق أمس الجمعة، من التصدي لقوة إسرائيلية مشاة، مكونة من 9 جنود، حيث حاصروهم وتبادلوا إطلاق النار معهم على أحد الطرق في منطقة «بني سهيلا»، شرق خان يونس، ونتج عن الاشتباكات سقوط قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال، وبعد ذلك، تم استدعاء طائرات المروحية لنقل القتلى والمصابين.

وذكرت الفصائل الفلسطينية، في بيانها، أن مقاتليها يشنون اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في مناطق التقدم، وسط مدينة خان يونس، فيما أفادت الوكالة الفلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المقاومة وجنود جيش الاحتلال في منطقة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وذلك وسط قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة.