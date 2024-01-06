الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 في القطاع الخاص.. قانوني يوضح

ينتظر كثير من الموظفين صرف العلاوة السنوية 2024 التي حددها قانون العمل للموظفين في القطاع الخاص، وتحدد مع بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وتكون لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا لقانون العمل، ويتساءل عدد من المواطنين عن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية، وهذا ما يعرضه «الوطن» في السطور التالية.

المستحقون للعلاوة السنوية

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون العمل نظم آلية وضع العلاوت وصرفها ومواعيدها ومن هي الفئات المستحقة لها، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤسسسة والموظف، موضحا أن العلاوة السنوية المقرر صرفها كل عام تصرف بناء على السنة المالية لكل مؤسسة، وفقا للقانون.

وأوضح «عبد المجيد»، أن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 هم كل العاملين الذي تسري في شأنهم أحكام قانون العمل، وتتطبق عليهم نسبة الـ7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن ذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

كل مؤسسة تتبع قانون العمل

وأكد «عبد المجيد»، أن من يستحق العلاوة السنوية هو كل موظف يعمل في مؤسسة تتبع قانون العمل وتسير عليه، وبناء عليه يجرى صرف العلاوة السنوية 2024 له، وفقا للقرارات والقواعد التي ينظمها القومي للأجور.