«مطرانية المنصورة» تستعد لصلاة قداس عيد الميلاد

تستعد مطرانية كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة لاستقبال المصليين والزوار لتأدية قداس عيد الميلاد في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة التاسعة ليلا، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

تشغيل غرفة العمليات الرئيسية أثناء تأدية قداس عيد الميلاد بالمنصورة

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بمبنى ديوان المحافظة لمتابعة مجريات الأمور أول بأول ورفع درجة الاستعداد القصوى أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، بعد الانتهاء من صلاة قداس عيد الميلاد داخل الكنائس، والتنسيق مع مديرية الأمن بالدقهلية وكافة قطاعات الجهات الأمنية لتأمين المصلين والوافدين، من خلال وضع بوابات إلكترونية للتفتيش قبل الدخول، حرصا على أمن وسلامة المواطنين في عيد الميلاد، وصيانة الحدائق والمتنزهات وتنظيفها بشكل مستمر وتذليل العقبات والمعوقات أمام الزوار وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم.

رفع حالة الطوارئ داخل المنشآت الصحية في قداس عيد الميلاد بالدقهلية

وفي السياق أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع حالة الطوارئ بالمنشآت الصحية خاصة المستشفيات المحيطة بالكنائس، ومنع الإجازات للأطباء وكافة الكوادر الطبية والتمريض خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتوفير الأمصال والطعوم وأكياس الدم تحسبا لأي طارئ.