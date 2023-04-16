كنائس المنصورة تحتفل بعيد القيامة بتعليق الستائر البيضاء وتناول الإفطار

أدى المئات من المسيحيين صلوات عيد القيامة بكنيسة الكاتدرائية مريم العذراء والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء أمس السبت، وسط فرحة وبهجة عارمة، والتقاط الصور التذكارية، معبرين عن سعادتهم بقدوم العيد.

طقوس الاحتفال بعيد القيامة في المنصورة

وعن طقوس الاحتفال بعيد القيامة في المنصورة، يقول كريم بركات، خادم الكنيسة، لـ«الوطن»، إن هذا اليوم يُطلق عليه «سبت الفرح»، إذ تقوم الكنيسة بإسدال الستائر البيضاء على الأعمدة وداخل الكنيسة التي تدل على الفرحة لصعود السيد المسيح، بعد أسبوع الآلام، في هذا اليوم يؤدي المسيحيون الصلوات ويبدأون في تناول الإفطار لمدة 50 يوما.

زيارة الأقارب والأصدقاء في شم النسيم

وأضاف «كريم»، في ثاني يوم العيد نهنئ بعضنا البعض، ونقوم بزيارة الأقارب والأصدقاء وتناول كل الوجبات التي كنا نصوم عنها، مثل الديك الرومي والبط والدجاج والبيض واللحوم بأنواعها وكل منتجات الألبان، وبعد ذلك نقضي العيد على كورنيش النيل، أو السفر إلى أي مدينة خارج المنصورة كنوع من تغيير الجو، وليس هناك مكان محدد نذهب إليه بسبب ضيق الوقت، لأن العيد يوم واحد فقط، إضافة إلى يوم شم النسيم.

الاحتفال بشم النسيم في المنصورة

وتابع بيتر باسم، مواطن، نقضي يوم العيد في النادي وتحديدا نادي المهندسين بالمنصورة، وأغلب الأقباط يذهبون إلى هناك ولا أعلم السبب في ذلك، ولكن في الغالب جميعنا نجتمع هناك، كما نذهب لزيارة أهالينا وتقديم التهنئة، ونشتري كعك العيد ونوزعه على أفراد الأسرة والأصدقاء.