أحمد الفيشاوي يحتفي بطرح الإعلان الرسمي لفيلم «عادل مش عادل»: قريبا بدور العرض

احتفى الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بطرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «عادل مش عادل»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا.

الإعلان الرسمي لفيلم «عادل مش عادل»

ونشر أحمد الفيشاوي الإعلان الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: الإعلان الرسمي لفيلم «عادل مش عادل» قريبا بدور العرض بمصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وتخلل الإعلان الرسمي عدد من المشاهد الكوميديا بين أحمد الفيشاوي وشيرين عادل وبدرية طلبة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل يضم عددٍا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.