أحمد الفيشاوي يطرح أغنية فيلمه الجديد بمشاركة نوال عبد الشافي
كتب:
أحمد شعراني
07:14 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
كواليس أغنية فيلم "عادل مش عادل"
طرح أحمد الفيشاوي، برومو أغنية فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، والتي تحمل اسم «انتو لسه شوفتو حاجة»، والتي تغنيها الفنانة المغربية نوال عبد الشافي.
وتأتي قصة فيلم «عادل مش عادل» في إطار تشويقي، بشأن موقف يحدث لبطل العمل يغير مسار حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.
فيلم «عادل مش عادل»، من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.