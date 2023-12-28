مي سليم تكشف تفاصيل فيلم «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي

قالت الفنانة مي سليم، إن فيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي، ويشاركها في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم نسرين طافش و محمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة وغيرهم من النجوم.

تفاصيل الفيلم

وأضافت مي لـ«الوطن» أنها خلال أحداث الفيلم تجمعها بقصة حب مع الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يتناول الفيلم الحديث عن الطبقة الاجتماعية البسيطة، ويصنف العمل لجميع الأعمار، وعن السيناريو فقالت بأنه جيد و مختلف وكوميدي.

كواليس التصوير

وأشارت مي سليم إلى أن الفيلم يحمل الكثير من المشاعر التي تجمع بين الضحك و البكاء و الحب، قائلة: «جميع المشاهد تحمل كثيرا من الضحك ولا توجد مشاهد صعبة، حيث استمتعت بالعمل مع الفنان أحمد الفيشاوي لتوافق الكيمياء بيننا وسوف يظهر ذلك على الشاشة».

وأوضحت أن جميع المشاهد تم تصويرها في القاهرة، وعن أعمالها الجديدة فهي تستعد لتصوير بعض المسلسلات لموسم رمضان المقبل 2024.