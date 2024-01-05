نوال تطرح الأغنية الدعائية لفيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي

طرحت المطربة نوال عبد الشافي، الأغنية الدعائية لفيلم «عادل مش عادل» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وشيري عادل، وتحمل الأغنية اسم «إنتوا لسه شوفتوا حاجة» من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كلوبيكس ومصطفى تاج وتوزيع كلوبيكس وإنتاج مصطفى السويفي.

وتقول كلمات الأغنية: وحده وحده وحده وحده والجايات كتير، حبه حبه حبه حبه نصبر مش هطير، درجه درجه درجه درجه مين مولود كبير، سهله الصعب كله عدى واللى جى كله خير، لسه لسه لسه لسه ده التقيل مجاش، سنه سنه سنه سنه ده الجى اندهاش، حته حته حته حته اه ياواش ياواش، قشطه بكره اعمل واسوي اللي لسه ماستواش، هو إنتوا لسه شوفتوا حاجة لسه، هو إحنا لسه عملنا حاجه لسه، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه، كل اللي جى جد جد جد جد.

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فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة اغنية مخاصماك، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية «مخصماك» أغنيتين ضمن أحداث فيلم «عادل مش عادل» بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم «لسه شوفتوا حاجة» والثانية أغنية «أنا بلا فخر» كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي.

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافي التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم «عادل مش عادل» مع أحمد الفيشاوي والذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا «أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أني أحب التمثيل من صغري».

وأشارت نوال عبد الشافي إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي مضيفة: «العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصي مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتي في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغاني أيضًا».