محافظ المنيا يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ زار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك.

المحافظ يهنئ الأقباط

رافق محافظ المنيا في زيارته اليوم، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

وبعث «القاضي» برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بالمنيا، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أنّ يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

وأكد المحافظ، أنّ مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا مترابطًا، تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، متمنيًا أنّ يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأنّ تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إنجازات عديدة لتطوير الريف المصري

وأشار المحافظ إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وما شعر به المواطن من خدمات وإنجازات على أرض الواقع في المجالات كافة.