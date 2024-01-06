رفع الإشغالات وتمهيد الطرق في المنيا استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

تابع محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة دير مواس في المنيا، أعمال النظافة وصيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات حول عدد من كنائس المدينة، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكلّف عبدالغني نواب رئيس المركز ورؤساء القرى بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات ومراجعة المعديات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع وصلاحيتها.

رفع الإشغالات وتمهيد الطرق

وفي السياق نفسه، كثفت الوحدات القروية أعمال النظافة ورفع الإشغالات الموجود في محيط الكنائس، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها، والانتهاء من صيانة الإنارة العامة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، استمرار الجهود المبذولة من الوحدات في المدن والأحياء للارتقاء بمنظومة النظافة، والقيام بحملات مستمرة في محيط الكنائس قبل الاحتفالات بعيد الميلاد.