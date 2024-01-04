تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا 2024.. الجدول الجديد

أعلنت شركة وسط الصعيد لتوزيع الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال في المنيا 2024، حيث نشرت الشركة عبر موقعها الرسمي الجدول الجديد مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عبر قرار مجلس الوزراء أن يكون تخفيف الأحمال بداية من الساعة 11 صباحا للساعة 5 مساءا، لارتباط الطلاب بالامتحانات والاستذكار.

مواعيد تخفيف الأحمال بالمنيا

وأوضحت شركة وسط الصعيد أنه جرى تقسيم المُغذيات بمراكز ومدن محافظة المنيا إلى مجموعات، ويتم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بالتبادل بين المُغذيات بكل مجموعة وفقا للوحدات المحلية التابعة لها، بواقع ساعتين أو ساعة واحدة لكل مغذى وفقا للمنطقة.

أماكن تخفيف الأحمال بالمنيا

-من الساعة 12 ظهرا للساعة 2 مساءا تخفيف الأحمال عن بعض مدن مراكز بنى مزار والعدوة وأبو قرقاص.

-من الساعة 2 حتى الساعة 4 مساءا يتم تخفيف الأحمال ببعض مناطق مدن ومراكز ملوي وأبو قرقاص.

-من الساعة 4 للساعة 5 تخفيف الأحمال عن بعض الأماكن بمراكز ملوي وبنى مزار.

جدول تخفيف الأحمال بالمنيا

وتوضح كهرباء وسط الصعيد تقسيم المجموعات بخريطة تخفيف أحمال الكهرباء وأماكن قطع الكهرباء، ومواعيد قطع الكهرباء وموعد عودتها ليتثنى للمواطنين بكل منطقة قضاء احتياجاتهم بخلاف فترة انقطاع الكهرباء، خاصة المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.