حملات مكثفة لرفع الإشغالات ودعم الإنارة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعداداً لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة

ونظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تمت مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير ومتابعة أعمال صيانة أعمدة و كشافات الإنارة بمحيط الكنائس، استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

رفع كفاءة طريق مصر أسوان الزراعي

وفى شمال المحافظة، استعدت مراكز «العدوة، مغاغة، سمالوط ، مطاى، بنى مزار» بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي أعمال تمهيد وتسوية طريق مصر أسوان الزراعي، في نطاق المركز أمام كنيسة المناهرة وحتى ميدان السلام، وتمت إزالة الأتربة والقمامة من على جانبي الطريق وتوسيع نهر الطريق بإزالة الحشائش وقصها، ومتابعة أعمال صيانة الكهرباء وكذلك بقرى المركز في بردنوها ومنبال و أبوعزيز.

وفى جنوب المحافظة، واصلت الوحدات المحلية لمراكز «ديرمواس ، ملوى، أبوقرقاص»، أعمال النظافة و تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية ومداخل القرى وشوارع المدينة في محيط الكنائس والأديرة والانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالإنارة العامة وتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة خلال الفترتين الصباحية و المسائية.