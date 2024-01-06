الفائز بلقب المعلم المثقف: من لا يقرأ بعيد عن الحياة والإنسانية

قال هاشم بكري، الفائز بلقب المعلم المثقف بالمشروع الوطني للقراءة، إنَّ معدل القراءة العالمي 30 كتابا في العام أو قراءة كتاب أسبوعياً لفهمه بصورة جيدة، أو بمعدل قراءة كتاب متوسط الحجم خلال أسبوع، والأفضل بخلاف الاطلاع على كتب جديدة، هو تكرار القراءة وفقاً لما قاله الأديب الراحل «العقاد»، في كتابه «أنا»: «اضطررت لأن أقرأ الكتاب الواحد 3 مرات نظراً لضيق المادة وقد كان هذا أفيد من قراءة 3 كتب».

وأضاف «بكري»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ تكرار القراءة في كتاب تحصيلياً ولكن هذا لا يجب أن يوقفنا عند هذا الحد وعلينا الانتقال إلى غيره وغيره، أما الأفيد هو معدل القراءة العالمي 30 كتابا سنوياً، أو قراءة كتاب أسبوعيا على الأقل.

صراع القراءة مع التصفح عبر الإنترنت

وتابع الفائز بلقب المعلم المثقف: «من لا يقرأ ولا يهتم بتثقيف ذاته بعيد عن الحياة والإنسانية، لأننا أمة أول ما نزل على رسولها من القرآن: اقرأ»، لافتاً إلى صراع القراءة مع التصفح عبر الإنترنت، وأنَّ كلاهما لا يسيران في خطين متوازيين بل متصارعين، أيهما يصرع الآخر.

واستطرد: «نكتفي بالمُقتطفات أو السماع فقط، أما قراءة العين والاستمتاع ومتعة القراءة لا يعرفها إلا من ذاقها»، مستشهداً ببيت شعر لقيس بن الملوح: «يا رَبُّ لا تَسلُبَنّي حُبَّها أَبَداً. وَيَرحَمُ اللَهُ عَبداً قالَ آمينا»، وحبها يعني القراءة.

وأشار إلى مقتطف للشاعر الراحل صلاح عبدالصبور من رائعته المسرحية الشعرية «مأساة الحلاج»: «تعشق تفز وتفنى بذات حبيبك، تُصبح أنت المصلى، وأنت الصلاة، وأنت الديانة والرب والمسجد»، والمعشوقة هنا هي القراءة والقراءة هي الحياة.