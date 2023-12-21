طالبان من مطروح يحققان المركزين الأول والثاني في مسابقة فرسان القراءة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة كشفت نتيجة مسابقة فرسان القراءة للمراحل التعليمية الثلاث، وحقق طلاب مطروح إنجازاً كبيراً بحصول طالبين بالمرحلة الثانوية علي المركزين الأول والثاني علي التوالي خلال المسابقة التي جري تنظيمها باشتراك جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الفائزان من مطروح في مسابقة فرسان القراءة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الفائزين هما الطالب أحمد محمود عطية بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية وحقق المركز الأول جمهورياً في مسابقة فرسان القراءة بينما حصل الطالب يوسف حاتم صابر بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة في إنجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات المتواصلة في الأنشطة التربوية والحصول على عشرات المراكز المتقدمة جمهوريًا.

تهنئة الطلاب المتميزين

وقدم وكيل تعليم محافظة مطروح التهنئة لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة مشيداً بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم تحت إشراف توجيه عام المكتبات والشئون التنفيذية مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوى الجمهورية والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الانشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.