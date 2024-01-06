أسعار السلع في المنافذ والمعارض بالمحافظات.. تخفيضات تصل لـ25%

شهدت محافظات الجمهورية، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ووصلت التخفيضات إلى 25% في المنافذ والمعارض التابعة للتموين، بمختلف المحافظات.

تخفيضات الأسعار في عيد الميلاد

وشهدت المنافذ والمعارض والمولات الكبيرة والهايبرات، تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في المحافظات، إذ بلغت الأسعار كالآتي:

- السكر تراوح بين 27 جنيهًا و28 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

- الزيت ما بين 38 جنيهًا و56 جنيهًا حسب الكمية.

- المكرونة بين 17 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 25 جنيهًا.

- الأرز بين 20 جنيهًا و23 جنيهًا، بدلًا من 28 جنيهًا.

- العدس بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

- الدواجن بداية من 105 حتى 120 جنيهًا للدجاجة.

- اللحوم بين 180 و220 جنيهًا للكيلو بدلًا من 300 جنيه.

- المعلبات سواء الجبن أو التونة، شهدت تخفيضًا من 5 إلى 8 جنيهات مقارنة بالخارج.

- كرتونة البيض بـ135 جنيهًا بدلًا من 142 جنيهًا.

استمرار التخفيضات على الأسعار

وأعلنت مديريات التموين في مختلف المحافظات، أنّ التخفيضات مستمرة من أجل مساندة المواطنين والتخفيف عن أعبائهم خاصة في الأعياد والمناسبات المهمة، وتوجد في بعض المديريات، منافذ بيع مستمرة بشكل دائم من ضمنها منافذ البيع الدائمة في محافظة الدقهلية.