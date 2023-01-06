طقس الإسكندرية.. غياب الأمطار وأجواء مميزة في ليلة عيد الميلاد

شهد طقس الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، الموافق ليلة عيد الميلاد المجيد، أجواء مميزة حيث غابت الأمطار منذ مساء أمس وحتى غروب اليوم الجمعة، على الرغم من وجود توقعات بسقوط أمطار المتوسطة ضمن ثاني أيام نوة عيد الميلاد المجيد التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل 9 يناير إلا أن الأجواء جاءت على غير المتوقع، وهو ما سهل حركة الأقباط الذهاب إلى الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وشهدت شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط تواجد رجال الصرف لرفع تراكم المياه الناتجة عن طقس الإسكندرية منذ أمس، الذي تمثل في هطول أمطار على قطاع شرق المدينة المتمثلة في أحياء شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان، ما تبعه تكثيف تواجد رجال الصرف الصحي في تلك الأماكن لرفع أي تراكمات.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم مع ثاني أيام نوة عيد الميلاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة بتسجيل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 13، وسط تأكيد على ارتداء الملابس الثقيلة.

رفع الطوارئ مع طقس الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والتعامل مع الأمطار الناتجة عن طقس الإسكندرية المتقلب.